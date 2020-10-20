В Киеве во время прогулки загадочно умер младенец

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Obozrevatel.

По данным журналистов, ссылающихся на собственные информированные источники, в Киеве стало известно о трагедии, которая произошла с маленьким ребенком.

Так, в Подольском районе столицы умер 2-месячный малыш. Произошло это в субботу, 17 октября. При этом причины внезапной смерти малыша остаются неизвестными.

Предварительно в данный момент известно, что отец ушел с ребенком на прогулку, а вернувшись домой обнаружил, что младенец уже мертв.

Тело двухмесячного ребенка отправили на медицинскую экспертизу.

Ранее сообщалось, что в городе Белгород-Днестровском Одесской области произошло несчастье - сразу после вынужденных каникул повесился 14-летний школьник.

Так, ппервый день после вынужденных недельных каникул в Белгород-Днестровской школе №5 омрачила трагедия. Девятиклассника обнаружили повешенным. Мертвое тело, которое болталось в петле, увидел младший брат, вернувшийся из школы. В тот роковой день Андрей, его мать и его младший брат собирались в школу. Мальчик оделся, но пожаловался на головную боль. Мать дала ему таблетку и попросила прийти позже, а сама вместе с младшим сыном пошла в школу, где работает завучем. Когда 9-летний Богдан вернулся домой, то увидел в петле старшего брата.

Напомним, пьяная киевлянка, рискуя жизнью ребенка, вылетела на встречку и исчезла: видео громкого ДТП.

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