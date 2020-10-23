В Киеве мужчина нанес таксисту ножевое ранение, в результате которого тот скончался в больнице
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.
Так, по данным правоохранителей, между мужчиной и водителем разгорелся конфликт, в ходе которого клиент такси ударил водителя ножом и скрылся с места происшествия. К сожалению, спасти мужчину не удалось - вскоре от полученных ранений он скончался в больнице.
По информации полиции, им сообщили о том, что в медучреждение столицы доставили мужчину с ножевым ранением. Правоохранители провели оперативно-розыскные мероприятия и установили личность злоумышленника, а через некоторое время его задержали.
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После изучения записей с камер наблюдения, которые были рядом с местом происшествия, правоохранители установили, что между таксистом и клиентом возник конфликт, во время которого последний ножом дважды ударил своего оппонента. Правонарушителем оказался 47-летний уроженец Одессы, у которого уже есть две судимости.
Фигуранту дела уже сообщили о подозрении в совершении преступления по п. 7 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Районный суд столицы избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.
За убийство таксиста ранее судимому одесситу грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.
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