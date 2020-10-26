В Киеве возле посольства Польши проходит акция протеста против запрета абортов

Люди вышли поддержать польских женщин после запрета абортов, передают "Факты".

Митингующие перекрикивают друг друга, держа в руках плакаты с надписями Солидарны с женщинами Польши, Женщины имеют выбор, Мое тело — мое решение и тому подобное.

На место происшествия прибыло немало правоохранителей. Также во время акции обнажилась активистка движения Femen.

Ранее мы писали, что в Киеве мужчина выпал с этажа жилого дома.

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи Киева.

25 октября около семи вечера в службу скорой помощи поступил сигнал о том, что 29-летний мужчина выпал с этажа жилого дома.

Пострадавший был госпитализирован. По предварительным данным, он находился под действием психотропных веществ.

Напомним, пьяная киевлянка, рискуя жизнью ребенка, вылетела на встречку и исчезла: видео громкого ДТП.

Ранее Politeka писала, что в Киеве пропала девушка, фото: оставила ребенка у знакомых.

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