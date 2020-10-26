В Киеве возле посольства Польши проходит акция протеста против запрета абортов
Люди вышли поддержать польских женщин после запрета абортов, передают "Факты".
Митингующие перекрикивают друг друга, держа в руках плакаты с надписями Солидарны с женщинами Польши, Женщины имеют выбор, Мое тело — мое решение и тому подобное.
На место происшествия прибыло немало правоохранителей. Также во время акции обнажилась активистка движения Femen.
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Ранее мы писали, что в Киеве мужчина выпал с этажа жилого дома.
Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи Киева.
25 октября около семи вечера в службу скорой помощи поступил сигнал о том, что 29-летний мужчина выпал с этажа жилого дома.
Пострадавший был госпитализирован. По предварительным данным, он находился под действием психотропных веществ.
Напомним, пьяная киевлянка, рискуя жизнью ребенка, вылетела на встречку и исчезла: видео громкого ДТП.
Ранее Politeka писала, что в Киеве пропала девушка, фото: оставила ребенка у знакомых.
Также Politeka сообщала, что под Киевом мужчина пригрозил взорвать госучреждение, фото.