Сейчас клубнику можно купить в супермаркете, правда, доступна она не каждому

В одном из киевских супермаркетов клубнику продают по 219 гривен за килограмм. Причем, она свежая и выращенная в Украине, передает "Депо".

Летом, к слову, когда был сезон клубники, она стоила по 50-70 гривен за килограмм.

Ранее мы писали, что в Киеве парень спрыгнул в Днепр с моста Патона.

Инцидент произошел 26 октября вечером.

Согласно информации Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева, серьезных травм парень не получил.

От госпитализации отказался. Парень объяснил свой поступок тем, что прыгнул с моста "на спор" с каким-то незнакомцем.

Но бригада "скорой" подозревает, что юноша пытался покончить с собой. Подробности происшествия устанавливает полиция.

Напомним, пьяная киевлянка, рискуя жизнью ребенка, вылетела на встречку и исчезла: видео громкого ДТП.

Ранее Politeka писала, что в Киеве загадочно оборвались жизни матери и ребенка: видео и подробности с места трагедии.

Также Politeka сообщала, что под Киевом мужчина пригрозил взорвать госучреждение, фото.