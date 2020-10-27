Сейчас клубнику можно купить в супермаркете, правда, доступна она не каждому
В одном из киевских супермаркетов клубнику продают по 219 гривен за килограмм. Причем, она свежая и выращенная в Украине, передает "Депо".
Летом, к слову, когда был сезон клубники, она стоила по 50-70 гривен за килограмм.
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Ранее мы писали, что в Киеве парень спрыгнул в Днепр с моста Патона.
Инцидент произошел 26 октября вечером.
Согласно информации Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева, серьезных травм парень не получил.
От госпитализации отказался. Парень объяснил свой поступок тем, что прыгнул с моста "на спор" с каким-то незнакомцем.
Но бригада "скорой" подозревает, что юноша пытался покончить с собой. Подробности происшествия устанавливает полиция.
Напомним, пьяная киевлянка, рискуя жизнью ребенка, вылетела на встречку и исчезла: видео громкого ДТП.
Ранее Politeka писала, что в Киеве загадочно оборвались жизни матери и ребенка: видео и подробности с места трагедии.
Также Politeka сообщала, что под Киевом мужчина пригрозил взорвать госучреждение, фото.