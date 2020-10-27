Климатологи определили температурные параметры "бабьего лета"
Согласно расчетам украинских климатологов, "бабье лето" охватывает период со среднесуточной температурой воздуха не ниже +11,5° С, передает "Депо".
В этом году ровно через неделю после начала метеорологической осени в Киев пришло "бабье лето", которое началось в прошлый четверг, 22 октября и продолжалось до 25 октября.
Орбакайте произвела фурор выходом с тремя детьми, Пугачевой на радость: «Молодец Кристиночка»
"Бери чемоданы, билеты тебе купим": Усика гонят прочь из Украины, боксер резко ответил
Не хуже Асмус и Брежневой: как выглядят первые жены Харламова, Меладзе и Баскова, редкие фото
Подвыпивший Киркоров полез обниматься с известной красоткой: яркие кадры с разгульной вечеринки
Также мы писали, что сейчас клубнику можно купить в супермаркете, правда, доступна она не каждому.
В одном из киевских супермаркетов клубнику продают по 219 гривен за килограмм. Причем, она свежая и выращенная в Украине.
Летом, к слову, когда был сезон клубники, она стоила по 50-70 гривен за килограмм.
Ранее мы писали, что в Киеве парень спрыгнул в Днепр с моста Патона.
Инцидент произошел 26 октября вечером.
Согласно информации Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева, серьезных травм парень не получил.
От госпитализации отказался. Парень объяснил свой поступок тем, что прыгнул с моста "на спор" с каким-то незнакомцем.
Но бригада "скорой" подозревает, что юноша пытался покончить с собой. Подробности происшествия устанавливает полиция.
Напомним, пьяная киевлянка, рискуя жизнью ребенка, вылетела на встречку и исчезла: видео громкого ДТП.
Ранее Politeka писала, что в Киеве загадочно оборвались жизни матери и ребенка: видео и подробности с места трагедии.
Также Politeka сообщала, что под Киевом мужчина пригрозил взорвать госучреждение, фото.