В Киеве медикам скорой пришлось принимать роды на дому
Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи Киева.
Медики получили вызов на схватки, но процесс пошел настолько быстро, что рожать ребенка пришлось дома.
Новорожденного мальчика принял фельдшер. Младенец вместе с 21-летней мамой доставили в роддом.
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Ранее мы писали, что в Киеве парень спрыгнул в Днепр с моста Патона.
Инцидент произошел 26 октября вечером.
Согласно информации Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева, серьезных травм парень не получил.
От госпитализации отказался. Парень объяснил свой поступок тем, что прыгнул с моста "на спор" с каким-то незнакомцем.
Но бригада "скорой" подозревает, что юноша пытался покончить с собой. Подробности происшествия устанавливает полиция.
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