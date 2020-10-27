Под Киевом произошло смертельное ДТП при участии членов избирательной комиссии

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

В результате ДТП погибла женщина, а мужчину, который был за рулем, забрали в больницу.

Так, правоохранители сообщили, что смертельное ДТП с участием легкового авто и грузовика ЗИЛ случилось на следующий день после выборов - в понедельник, 26 октября. Авария произошла днем, около 14.30, на автодороге Немешаево-Козинцы в Бородянском районе Киевской области.

По предварительной информации, водитель Daewoo не справился с управлением, в результате чего выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком ЗИЛ.

В результате ДТП погибла 62-летняя пассажирка легковушки. Она скончалась от полученных травм на месте аварии, а 44-летнего водителя этого же авто забрали в больницу. Он получил травмы различной степени тяжести.

По данным полиции, участники ДТП - члены территориальной избирательной комиссии.

В полиции сообщили, что по данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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