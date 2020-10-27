Труп был в реке Десенка

В Киеве в водоеме нашли тело мужчины

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Так, столичные спасатели получили сообщение от граждан о вероятном утоплении мужчины на реке Десенка возле проспекта Шухевича в Днепровском районе столицы.

На место происшествия отправили водолазное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения.

Прибыв на места вызова, спасатели приступили к поисковым работам. В результате на расстоянии 15 метров от берега на глубине 2,5 м было обнаружено тело мужского пола.

Бойцы с помощью водолазно-спасательного оборудования достали утопленника и передали его следственно-оперативной группе для установления причин и обстоятельств трагического случая.

О личности и возрасте мужчины в прессслужбе ГСЧС не сообщили.

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