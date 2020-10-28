В Киеве произошел взрыв в канализации, в результате чего пострадали люди

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канала Kyiv LIVE.

Так, в Дарницком районе Киева произошел взрыв в канализационном коллекторе.

ЧП произошло на улице Тростянецкой, 8.

Сообщается, что во время ремонтных работ в канализационном коллекторе взорвался неизвестный газ. В результате инцидента пострадали три человека, один из них в тяжелом состоянии.

Также отмечается, что из-за аварии на канализационных сетях в городе образовалась пробка. В частности, движение затруднено на улице, где и произошел инцидент.

Кроме того, в сети показали видео с места событий.

Сейчас на месте происшествия работают спецслужбы.

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