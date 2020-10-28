В Киеве произошел взрыв в канализации, в результате чего пострадали люди
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канала Kyiv LIVE.
Так, в Дарницком районе Киева произошел взрыв в канализационном коллекторе.
ЧП произошло на улице Тростянецкой, 8.
Сообщается, что во время ремонтных работ в канализационном коллекторе взорвался неизвестный газ. В результате инцидента пострадали три человека, один из них в тяжелом состоянии.
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Также отмечается, что из-за аварии на канализационных сетях в городе образовалась пробка. В частности, движение затруднено на улице, где и произошел инцидент.
Кроме того, в сети показали видео с места событий.
Сейчас на месте происшествия работают спецслужбы.
Ранее сообщалось, что под Харьковом на газораспределительной станции произошел взрыв - на данный момент известно о 9 пострадавших и двух погибших. Взрыв произошел на газораспределительной станции в поселке Березовское на расстоянии 20 км от Харькова. По словам директора Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Виктора Забашты, есть десять пострадавших и два трупа. Также некоторые получили контузию. Официальная информация еще уточняется.
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