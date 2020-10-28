В Киеве мужчина и женщина отравились лекарствами
Об этом сообщил в Facebook "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева".
Накануне, поздно вечером, зарегистрировано два вызова на острое отравление медикаментами. В Оболонском районе 40-летний мужчина принял большую дозу таблеток.
После осмотра медиками он был госпитализирован в токсикологическое отделение. Подобный случай произошел и в Шевченковском районе, куда бригада экстренной медицинской помощи выезжала на вызов к 28-летней женщины. Она тоже госпитализирована.
Суррогатная мама о подставе с детьми Галкина и Аллы Пугачевой: "Жизнь испортили одним махом"
Деми Роуз с трудом спрятала загорелые "перчики" в декольте до пупка: "Самое острое блюдо"
Орбакайте произвела фурор выходом с тремя детьми, Пугачевой на радость: «Молодец Кристиночка»
"Полноценная семья": сын Киркорова случайно выболтал главную семейную тайну о маме Наташе
Ранее мы писали, что Укрзализныця запустит дополнительные электрички в направлении Бородянки и Ирпеня.
Об этом сообщил руководитель филиала "Пассажирская компания" УЗ.
Укрзализныця решила перераспределить ресурс и запустить дополнительные рейсы в Киев.
6602 Тетерев - Борщаговка (04:05/5:54),
7008 Бородянка - Борщаговка (07:55/09:11),
6616 Бородянка - Борщаговка (10:00/11:21).
Также запустят еще два маршрута на вечернее время:
7009 Святошин - Бородянка (18:22/19:17),
6625 Киев - Тетерев (19:21/21:16).
Напомним, под Киевом взорвали и ограбили банкоматы, фото: "украли кассеты с деньгами...".
Раньше Politeka писала, что в Киеве "Бориспольский экспресс" сбил девушку, видео с места.
Также Politeka сообщала, что под Киевом мужчина пригрозил взорвать госучреждение, фото.