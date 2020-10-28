В Киеве мужчина и женщина отравились лекарствами

Об этом сообщил в Facebook "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева".

Накануне, поздно вечером, зарегистрировано два вызова на острое отравление медикаментами. В Оболонском районе 40-летний мужчина принял большую дозу таблеток.

После осмотра медиками он был госпитализирован в токсикологическое отделение. Подобный случай произошел и в Шевченковском районе, куда бригада экстренной медицинской помощи выезжала на вызов к 28-летней женщины. Она тоже госпитализирована.

Ранее мы писали, что Укрзализныця запустит дополнительные электрички в направлении Бородянки и Ирпеня.

Об этом сообщил руководитель филиала "Пассажирская компания" УЗ.

Укрзализныця решила перераспределить ресурс и запустить дополнительные рейсы в Киев.

6602 Тетерев - Борщаговка (04:05/5:54),

7008 Бородянка - Борщаговка (07:55/09:11),

6616 Бородянка - Борщаговка (10:00/11:21).

Также запустят еще два маршрута на вечернее время:

7009 Святошин - Бородянка (18:22/19:17),

6625 Киев - Тетерев (19:21/21:16).

Напомним, под Киевом взорвали и ограбили банкоматы, фото: "украли кассеты с деньгами...".

Раньше Politeka писала, что в Киеве "Бориспольский экспресс" сбил девушку, видео с места.

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