В Киеве не улучшается динамика с заболеваемостью китайским вирусом

Только за последние сутки вирус зафиксирован у более чем 560 киевлян.

Об этом во время брифинга заявил мэр Виталий Кличко.

"Динамика заболеваемости в столице не уменьшается. Всего коронавирус унес жизни 721 киевлянина. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 35 450", – заявил Виталий Кличко.

Ранее мы писали, что в Киеве мужчина и женщина отравились лекарствами.

Об этом сообщил в Facebook "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева".

Накануне, поздно вечером, зарегистрировано два вызова на острое отравление медикаментами. В Оболонском районе 40-летний мужчина принял большую дозу таблеток.

После осмотра медиками он был госпитализирован в токсикологическое отделение. Подобный случай произошел и в Шевченковском районе, куда бригада экстренной медицинской помощи выезжала на вызов к 28-летней женщины. Она тоже госпитализирована.

Напомним, под Киевом взорвали и ограбили банкоматы, фото: "украли кассеты с деньгами...".

Раньше Politeka писала, что в Киеве "Бориспольский экспресс" сбил девушку, видео с места.

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