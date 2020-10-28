Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как себя чувствует после заражения китайским вирусом

Об этом он рассказал на брифинге 28 октября, который провел дома на самоизоляции.

"Чувствую себя неплохо. Держусь бодро. Все время на телефоне. На связи с городскими службами, контролирую ситуацию. Единственное из симптомов – голос сел, запахов не чувствую. Температура уже в норме. Пью витамины. Все нормально", – сказал мэр.

Кроме того, Кличко добавил, что 26 октября сделал повторный тест на COVID-19, но результат был положительным.

Ранее мы писали, что в Киеве не улучшается динамика с заболеваемостью китайским вирусом.

Только за последние сутки вирус зафиксирован у более чем 560 киевлян.

Об этом во время брифинга заявил мэр Виталий Кличко.

"Динамика заболеваемости в столице не уменьшается. Всего коронавирус унес жизни 721 киевлянина. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 35 450", – заявил Виталий Кличко.

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