Неподалеку от здания Конституционного суда в Киеве прошли задержания участников акции протеста

Об этом в Facebook написали активист Автомайдана Алексей Гриценко и украинский журналист Руслан Горовой.

По словам Горового, пятеро неизвестных пытались заломить руки двум парням и девушке, которые уже возвращались с митинга.

На звонок полиции приехали силовики и задержали потерпевших со словами "в райотделении разберемся", чтобы посмотреть видео - нажмите на эту ссылку.

Алексей Гриценко добавил, что одного из пострадавших во время первой попытки задержать избили в подъезде дома.

"Одного парня просто затащили в подъезд и там били. Документы и никаких объяснений вообще не предоставили. Даже теоретически, если он преступник, это не дает права так себя вести", – отметил активист.

Напомним, что с утра в Киеве проходит акция протеста под стенами КСУ.



Украинцы выступили против отмены электронного декларирования судьями КСУ.

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Митингующие под Конституционным судом требуют открыть им ворота и впустить их во двор КСУ. Сам двор забросали фаерами и презервативами. Некоторые даже намеревались перелезть через забор. К зданию КСУ уже стянуты силовики Нацгвардии и был замечен спецназ.

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