Неподалеку от здания Конституционного суда в Киеве прошли задержания участников акции протеста
Об этом в Facebook написали активист Автомайдана Алексей Гриценко и украинский журналист Руслан Горовой.
По словам Горового, пятеро неизвестных пытались заломить руки двум парням и девушке, которые уже возвращались с митинга.
На звонок полиции приехали силовики и задержали потерпевших со словами "в райотделении разберемся", чтобы посмотреть видео - нажмите на эту ссылку.
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Алексей Гриценко добавил, что одного из пострадавших во время первой попытки задержать избили в подъезде дома.
"Одного парня просто затащили в подъезд и там били. Документы и никаких объяснений вообще не предоставили. Даже теоретически, если он преступник, это не дает права так себя вести", – отметил активист.
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