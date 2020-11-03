В Киевской области был замечен кортеж внедорожников, среди которых - уникальный Rolls-Royce Cullinan

Общая стоимость пары автомобилей превышает миллион долларов, передает ukraine_cars.

В объектив видеорегистратора попал единственный в Украине Rolls-Royce Cullinan от Mansory. Всего таких автомобилей выпущено только 13 штук, цена такой машины составляет 900 тысяч долларов.

Ранее мы писали, что в Киеве сообщили о минировании торгово-развлекательного центра "Глобус".

Отмечается, что "минировщик" был анонимным. Сейчас людей эвакуируют из ТРЦ, а на место отправились специалисты.

"Только что поступило анонимное сообщение о заминировании ТРЦ Глобус. Проводится эвакуация. Взрывотехники в пути", - говорится в сообщении.

Правоохранители уже прокомментировали сообщение о заминировании украинским журналистам. В частности, в полиции подтвердили информацию о получении соответствующего сообщения, а также отметили, что на месте уже работают кинологи и следственно-операвтиная группа.

Впоследствии в пресс-службе полиции рассказали, что после тщательной проверки объекта и прилегающей территории опасных предметов и веществ обнаружено не было.

Также в полиции рассказали, что сообщение о заминировании получил представитель "Глобуса" - письмо поступило на электронную почту. Из ТРЦ эвакуировали около двух тысяч человек.

Напомним, под Киевом взорвали и ограбили банкоматы, фото: "украли кассеты с деньгами...".

Ранее Politeka писала, что в Киеве "Бориспольский экспресс" сбил девушку, видео с места.

Также Politeka сообщала, что под Киевом мужчина пригрозил взорвать госучреждение, фото.