В Киеве будут судить двух человек, которые требовали 10 тысяч долларов за разрешение на захоронение на столичном кладбище

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Так, обвинительный акт в отношении двух лиц по факту получения взятки в размере 10 тыс. долларов за влияние на принятие решения уполномоченным лицом, соединенное с вымогательством такой неправомерной выгоды, был направлен в суд.

Сообщается, что подозреваемые, находясь в помещении ритуальной службы, сказали гражданину, у которого умерла родственница, о необходимости заплатить им 10 тысяч долларов за влияние на должностных лиц коммунального предприятия о выделении места для захоронения праха умершего на территории Лесного кладбища в городе Киеве, а также выделение еще двух отдельных мест для захоронения на этом же кладбище.

В прокуратуре сообщили, что во время встреч с заявителем, от которого требовали деньги за похороны родственницы, злоумышленники подтвердили свои требования. По итогу пойманы "на горячем" в ходе получения оговоренной суммы.

Сейчас обвинительный акт в отношении подозреваемых направлен в Подольский районный суд города Киева для рассмотрения по существу.

Отмечается, что противоправную деятельность пресекли сотрудники местной прокуратуры совместно с СБУ и Подольским управлением полиции ГУ Нацполиции в Киеве.

Как известно, Лесное кладбище считается крупнейшим некрополем Левобережной части Киева. Кладбище было открыто 50 лет назад, в 1970 году. С 1989 кладбище закрыто для массовых захоронений.

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