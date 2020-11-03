В Киеве будут судить двух человек, которые требовали 10 тысяч долларов за разрешение на захоронение на столичном кладбище
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
Так, обвинительный акт в отношении двух лиц по факту получения взятки в размере 10 тыс. долларов за влияние на принятие решения уполномоченным лицом, соединенное с вымогательством такой неправомерной выгоды, был направлен в суд.
Сообщается, что подозреваемые, находясь в помещении ритуальной службы, сказали гражданину, у которого умерла родственница, о необходимости заплатить им 10 тысяч долларов за влияние на должностных лиц коммунального предприятия о выделении места для захоронения праха умершего на территории Лесного кладбища в городе Киеве, а также выделение еще двух отдельных мест для захоронения на этом же кладбище.
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В прокуратуре сообщили, что во время встреч с заявителем, от которого требовали деньги за похороны родственницы, злоумышленники подтвердили свои требования. По итогу пойманы "на горячем" в ходе получения оговоренной суммы.
Сейчас обвинительный акт в отношении подозреваемых направлен в Подольский районный суд города Киева для рассмотрения по существу.
Отмечается, что противоправную деятельность пресекли сотрудники местной прокуратуры совместно с СБУ и Подольским управлением полиции ГУ Нацполиции в Киеве.
Как известно, Лесное кладбище считается крупнейшим некрополем Левобережной части Киева. Кладбище было открыто 50 лет назад, в 1970 году. С 1989 кладбище закрыто для массовых захоронений.
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