В Киеве мужчина разбил чужое авто, водитель которого ему "не понравился"
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал dtp.kiev.ua.
Так, отмечается, что водителю автомобиля Renault "не понравился" пикап на выезде из одного из жилых комплексов Киева.
"Водитель легковушки выбежал из автомобиля с тяжелым предметом и нанес множественные удары автомобилю, водитель пикапа в ответ сдал назад и выломал легковушке левую пассажирскую дверцу", - говорится в сообщении.
Сам водитель пикапа рассказал, что инцидент произошел из-за того, что водитель Renault решил, что он стал недостаточно справа и мешал проехать другим.
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"Я, заезжая к себе домой, стал максимально справа, пропускал встречный поток транспорта. Проехал джип с девушкой за рулем, подъезжает этот человек, за ним - машин 5, за мной - уже три. И с пеной изо рта начинает кричать, мол, "возьми правее", - рассказал водитель пикапа.
Он заверил, что отвечал водителю Renault нормальным тоном, объяснив, что машина большая, поэтому ограничен обзор справа.
"Кричит: прими вправо, у тебя там метр! Я говорю: "Проезжайте". И начинаю на сантиметров 50 по диаганали справа прижиматься", - рассказал водитель.
После этого, по его словам, оппонент открыл дверь и начал разбивать его авто.
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