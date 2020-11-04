В Киеве врачи спасли новорожденную девочку, от которой отказались ее родители

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Вікна-новини"

Так, столичным врачам удалось спасти девочку, от которой мать отказалась в роддоме.

Когда девочка родилась, ее родителям сообщили, что у ребенка врожденная патология - сложный порок сердца. Вместо того, чтобы взяться за лечение ребенка, горе-родители выбрали другой путь - они просто отказались от родного ребенка.

За спасение маленькой Миланы - так ее назвали при рождении - взялись местные врачи. Девочке сделали операцию и подарили ребенку здоровое сердце. Теперь ребенок вполне здоров, а благодаря неравнодушным медикам появилось немало желающих удочерить маленькую счастливицу.

При этом известно, что женщина родила двойню - мальчика и девочку. Мальчик родился полностью здоровым, и родители забрали его домой, а от новорожденной девочки они отказались. Родители даже не приезжали к ребенку и не интересовались его состоянием.

Врачи уверяют, что не осуждают родителей девочки, однако отмечают, что бороться за жизнь своих детей стоит до последнего, ведь известно множество случаев, когда удавалось побороть даже самые серьезные болезни.