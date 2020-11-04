В зоне отчуждения самостоятельно живет и разгуливает семейство коров
Как передает Politeka, об этом на официальной странице в Facebook рассказывают работники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.
"На территории заповедника хорошо себя чувствует даже стадо некогда домашних коров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на территории Чернобыльского заповедника стадо крупного рогатого скота стало диким и фактически живет самостоятельно. Такие перемены в жизни животных произошли из-з смерти хозев.
"Эти коровы со своим приплодом живут собственной размеренной жизнью без всякой подкормки и ветеринарного ухода. Неспешно путешествуют по тропам заповедника вокруг села Лубянка. Ходят на водопои. Кормят своей кровью тучи комаров и мошкарни. А еще рожают каждую весну и каждое лето красивых рябеньких теляток", - говорится в сообщении.
Также коровы спокойно могут зайти на человеческие дворы, где давно никто не живет, и провести там какое-то время.
"Однажды коровы забрели в один из домов, а дверь почему-то закрылась изнутри. Хорошо, что их, полуживых, нашли лесники и вызволили из плена. Животные едва доплелись до воды и долго там стояли, пья воду", - рассказывают в заповеднике.
В комментариях восхитились такой самостоятельностью животных, даже несмотря на непростые условия, в которых они оказались.
"Невероятно, неужели и правда дикие?", "А что они едят зимой? Там же снег кругом лежит", "Очень инетерсно, спасибо!", - пишут в комментариях.
Также известно, что всего в стате 8 животных.
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