"На территории заповедника хорошо себя чувствует даже стадо некогда домашних коров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на территории Чернобыльского заповедника стадо крупного рогатого скота стало диким и фактически живет самостоятельно. Такие перемены в жизни животных произошли из-з смерти хозев.

"Эти коровы со своим приплодом живут собственной размеренной жизнью без всякой подкормки и ветеринарного ухода. Неспешно путешествуют по тропам заповедника вокруг села Лубянка. Ходят на водопои. Кормят своей кровью тучи комаров и мошкарни. А еще рожают каждую весну и каждое лето красивых рябеньких теляток", - говорится в сообщении.

Также коровы спокойно могут зайти на человеческие дворы, где давно никто не живет, и провести там какое-то время.

"Однажды коровы забрели в один из домов, а дверь почему-то закрылась изнутри. Хорошо, что их, полуживых, нашли лесники и вызволили из плена. Животные едва доплелись до воды и долго там стояли, пья воду", - рассказывают в заповеднике.