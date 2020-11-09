В Киеве крыса пыталась "продраться" в квартиру через сантехнические коммуникации
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Команды спасения животных в Киеве в Facebook.
Так, на улице Михаила Донца (район Отрадного) зооспасатели поймали крысу, "которая пыталась пробраться в квартиру через сантехнические коммуникации".
Авторы публикации отметили, что подобные случаи происходят нередко, особенно в период похолодания и дезинфекции подвалов - это заставляет "подземных" жителей искать более благоприятные условия для жизни.
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"К сожалению людей, их дома зачастую и становятся теми самыми условиями", - говорится в сообщении.
При этом зооспасатели тактично не уточняют, откуда именно пролез незваный гость. Между тем в киевских СМИ предполагают, что крыса могла проникнуть в квартиру через унитаз.
Ранее сообщалось, что в Киеве к 2040 году планируют избавиться от всех хрущевок. Так, согласно проекту реконструкции столичного устаревшего жилого фонда периода постройки 1960-1990 годов, так называемые хрущевки будут реконструированы в ближайшие два десятка лет. Первыми в очереди на снос стоят пятиэтажные многоквартирные дома 1960-1974 годов постройки.
Напомним, в метро Киева с 5 ноября усилили контроль за соблюдением карантина.
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