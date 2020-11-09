В Киеве крыса пыталась "продраться" в квартиру через сантехнические коммуникации

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Команды спасения животных в Киеве в Facebook.

Так, на улице Михаила Донца (район Отрадного) зооспасатели поймали крысу, "которая пыталась пробраться в квартиру через сантехнические коммуникации".

Авторы публикации отметили, что подобные случаи происходят нередко, особенно в период похолодания и дезинфекции подвалов - это заставляет "подземных" жителей искать более благоприятные условия для жизни.

"К сожалению людей, их дома зачастую и становятся теми самыми условиями", - говорится в сообщении.

При этом зооспасатели тактично не уточняют, откуда именно пролез незваный гость. Между тем в киевских СМИ предполагают, что крыса могла проникнуть в квартиру через унитаз.

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Напомним, в метро Киева с 5 ноября усилили контроль за соблюдением карантина.

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