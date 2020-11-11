Киевляне высмеяли странную дорогу в столице, ведущую "ниоткуда и в никуда"
Как передает Politeka, фото соответствующего "произведения искусства" опубликовал один из местных Telegram-каналов.
Так, в Киеве заметили довольно странную дорогу - часть асфальта просто "бросили" посреди бывшей зеленой зоны на обочине проезжей части.
Киевляне очень удивились, что кому-то понадобилось класть асфальтовое покрытие в таком странном месте - на бывшей клумбе по улице Цветаевой, 14В.
"Интересно, сколько миллиардов гривен потрачено на укладку этой новой дороги?" - говорится в подписи к фото.
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Также автор публикации иронизирует, что так выглядит новое "капитальное строительство" в Киеве.
Киевляне допускают, что странное асфальтовое "пятно" посередине грунтовой поверхности может оказаться чьим-то импровизированным местом для парковки. В пользу этой версии свидетельствует и уничтоженная колесами трава вокруг этого места, а также припаркованные дальше по улице машины.
Ранее сообщалось, что в Киеве коммунальщики сделали разметку "в обход" большой лужи. Странную разметку нанесли на пешеходном переходе в Днепровском районе Киева, на улице Курнатовского. Там посреди проезжей части после дождя образовалась огромная лужа, онако дорожные службы решили, что не нужно ждать, пока лужа высохнет - можно просто нарисовать линии перехода вокруг образовавшегося "водоема".
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Ранее Politeka писала, что в Киеве пропала девушка, фото: оставила ребенка у знакомых.
Также Politeka сообщала, что в Киеве загадочно оборвались жизни матери и ребенка: видео и подробности с места трагедии.