Киевляне высмеяли странную дорогу в столице, ведущую "ниоткуда и в никуда"

Как передает Politeka, фото соответствующего "произведения искусства" опубликовал один из местных Telegram-каналов.

Так, в Киеве заметили довольно странную дорогу - часть асфальта просто "бросили" посреди бывшей зеленой зоны на обочине проезжей части.

Киевляне очень удивились, что кому-то понадобилось класть асфальтовое покрытие в таком странном месте - на бывшей клумбе по улице Цветаевой, 14В.

"Интересно, сколько миллиардов гривен потрачено на укладку этой новой дороги?" - говорится в подписи к фото.

Также автор публикации иронизирует, что так выглядит новое "капитальное строительство" в Киеве.

Киевляне допускают, что странное асфальтовое "пятно" посередине грунтовой поверхности может оказаться чьим-то импровизированным местом для парковки. В пользу этой версии свидетельствует и уничтоженная колесами трава вокруг этого места, а также припаркованные дальше по улице машины.

Ранее сообщалось, что в Киеве коммунальщики сделали разметку "в обход" большой лужи. Странную разметку нанесли на пешеходном переходе в Днепровском районе Киева, на улице Курнатовского. Там посреди проезжей части после дождя образовалась огромная лужа, онако дорожные службы решили, что не нужно ждать, пока лужа высохнет - можно просто нарисовать линии перехода вокруг образовавшегося "водоема".

Напомним, киевские хрущевки снесут, названы адреса "счастливчиков": "под удар первыми попадут...".

Ранее Politeka писала, что в Киеве пропала девушка, фото: оставила ребенка у знакомых.

Также Politeka сообщала, что в Киеве загадочно оборвались жизни матери и ребенка: видео и подробности с места трагедии.