В Киеве появились автоматы по обмену пластика на корм для бездомных животных, однако местные жители решили им пользоваться по-своему

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на местный Telegram-канал.

Отмечается, что совсем недавно в городе поставили автомат по обмену хозяйственного пластика на корм для бездомных животных, но котов и собак, живущих на улице, с их помощью накормить не удается.

"Предприимчивые жители соседних домов теперь здесь набирают корм для своих питомцев", - сообщают авторы видео.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как девушка кладет в автомат пластик, после чего высыпается немного корма, который, как задумывалось, должен оставаться на том же месте, чтобы его могли съесть бездомные животные, которые гуляют рядом. Однако девушка достала из кармана пакетик, сложила туда корм и ушла.

Как известно, в Киеве установили боксы, в которых можно обменять пластиковый мусор на еду для бездомных животных. Первый такой автомат появился на Лукьяновке, возле парка имени Котляревского.

За одну бутылку можно получить 50 граммов корма. Автомат принимает любой пластик, не только бутылки из-под напитков. Кроме миски, куда насыпается корм, в автомате есть миска, в которую можно налить воды для животных.

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