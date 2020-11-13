Мужчина, стрелявший в патрульного в Киеве, находился в розыске

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу МВД.

Так, в ведомстве отметили, что злоумышленник, который стрелял в патрульного полицейского в Киеве, находился в розыске за незаконное обращение с оружием.

Известно, что раненого равоохоронця доставили в больницу, и сейчас ему делают операцию. Также проверяется информация о причастности стрелка и его сообщников к совершению разбойных нападений.

Как известно, ночью сотрудники патрульной полиции заметили подозрительный автомобиль на улице Героев Космоса в Киеве. Пытаясь сбежать, один из мужчин, находившихся в салоне авто, открыл огонь в сторону полицейского. Патрульные в ответ применили табельное огнестрельное оружие и задержали трех человек.

Сейчас с правонарушителями работают следователи и оперативники. Выяснилось, что мужчина, поранивший полицейского, находится в розыске за незаконное обращение с оружием. Кроме того, по данным МВД, ранее мужчина был судим за совершение убийства и разбоя.

Также известно, что стрелок и его сообщники приехали в Киев из Хмельницкой области.

Патрульного с тремя огнестрельными ранениями госпитализировали. Врачи делают ему операцию.

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