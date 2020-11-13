Мужчина, стрелявший в патрульного в Киеве, находился в розыске
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу МВД.
Так, в ведомстве отметили, что злоумышленник, который стрелял в патрульного полицейского в Киеве, находился в розыске за незаконное обращение с оружием.
Известно, что раненого равоохоронця доставили в больницу, и сейчас ему делают операцию. Также проверяется информация о причастности стрелка и его сообщников к совершению разбойных нападений.
"Короткий брак и потеря ребенка": куда исчезла и как сейчас выглядит победительница-красотка Х-Фактора Николайчук
Громкое разоблачение в "Холостячке", кто врал Мишиной с первой встречи: "Будешь иметь дело с моими юристами!"
Доллар "разорвет" гривну, украинцев ошарашили прогнозом по курсу валют: "В ближайшее время..."
Жгучая "невеста" Харламова эффектно разделась, показав идеальные изгибы: "Что же ты делаешь?"
Как известно, ночью сотрудники патрульной полиции заметили подозрительный автомобиль на улице Героев Космоса в Киеве. Пытаясь сбежать, один из мужчин, находившихся в салоне авто, открыл огонь в сторону полицейского. Патрульные в ответ применили табельное огнестрельное оружие и задержали трех человек.
Сейчас с правонарушителями работают следователи и оперативники. Выяснилось, что мужчина, поранивший полицейского, находится в розыске за незаконное обращение с оружием. Кроме того, по данным МВД, ранее мужчина был судим за совершение убийства и разбоя.
Также известно, что стрелок и его сообщники приехали в Киев из Хмельницкой области.
Патрульного с тремя огнестрельными ранениями госпитализировали. Врачи делают ему операцию.
Напомним, развоз мусора обернулся трагедией в Киеве: под колеса попал пешеход.
Ранее Politeka писала, что в Киеве пропала девушка, фото: оставила ребенка у знакомых.
Также Politeka сообщала, что в Киеве загадочно оборвались жизни матери и ребенка: видео и подробности с места трагедии.