В Киеве двое юношей прыгнули на вагон метро и поехали, снимая это на телефон
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев операвтивный".
Так, в сети появилось видео, на котором двое юношей едут на метро несколько нестандартным способом - находясь снаружи вагона. При этом они фиксируют на себе смартфоны, чтобы снимать на видео свои "приключения".
"Недавно одного из таких не стало. Просто на скорости головой ударился.
К сожалению, даже такие истории совсем не останавливают подобных лиц", - говорится в подписи к видео.
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В комментариях поступок ребят тоже мало кому пришелся по вкусу.
"А потом собирают деньги на лечение... Ничему жизнь не учит", "А потом половина города не может час попасть в метро, потому что таким ребятам головы оторвало", "Естественный отбор - он работает", "В очередной раз доказывает, что полиция ничего не делает", - пишут в комментариях.
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