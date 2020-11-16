В Киеве двое юношей прыгнули на вагон метро и поехали, снимая это на телефон

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев операвтивный".

Так, в сети появилось видео, на котором двое юношей едут на метро несколько нестандартным способом - находясь снаружи вагона. При этом они фиксируют на себе смартфоны, чтобы снимать на видео свои "приключения".

"Недавно одного из таких не стало. Просто на скорости головой ударился.

К сожалению, даже такие истории совсем не останавливают подобных лиц", - говорится в подписи к видео.

В комментариях поступок ребят тоже мало кому пришелся по вкусу.

"А потом собирают деньги на лечение... Ничему жизнь не учит", "А потом половина города не может час попасть в метро, потому что таким ребятам головы оторвало", "Естественный отбор - он работает", "В очередной раз доказывает, что полиция ничего не делает", - пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что под Одессой парень пострадал при попытке сделать селфи на поезде.

Так, по данным правоохранителей, в Одесской области в результате поражения электрическим током на крыше товарного вагона поезда был травмирован 18-летний парень. В полиции рассказали, что парня доставили в медицинское учреждение с термическими ожогами всего тела.

Напомним, развоз мусора обернулся трагедией в Киеве: под колеса попал пешеход.

Ранее Politeka писала, что в Киеве пропала девушка, фото: оставила ребенка у знакомых.

Также Politeka сообщала, что в Киеве загадочно оборвались жизни матери и ребенка: видео и подробности с места трагедии.