Под Киевом женщина умерла прямо под отделением реанимации
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Громадське".
Так, в городе Боярка Киевской области под отделением реанимации от инсульта умерла женщина. Ее звали Светлана Гончар, ей было 53 года.
Трагедия произошла возле центральной районной больницы Киево-Святошинского района.
"Светлана Гончар имела признаки инсульта, однако к ней отказалась приезжать "экстренная медицинская помощь", впоследствии она умерла от сердечного приступа возле отделения реанимации Боярской больницы, потому что врачи отказались принимать больную", - сообщают журналисты.
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По словам родственников умершей, медики отказались госпитализировать пациентку в тяжелом состоянии. Семья самостоятельно привезла Светлану в реанимацию, так как до этого "скорая" отказывалась приезжать на экстренный вызов. На тот момент болезнь только начинала развиваться, у женщины были все признаки инсульта, потому ей необходима была срочная госпитализация.
"Если бы в воскресенье ее приняли врачи, даже на пол, моя мама была бы жива", - уверена дочь умершей.
СМИ сообщают, что больница, о которой идет речь, сейчас перепрофилирована под отделение для больных с коронавирусом.
Журналисты пообщались с родственниками покойной, и те рассказали подробности трагедии. Дочь Светланы была в черном платке и держала в руках фото умершей мамы.
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