Под Киевом женщина умерла прямо под отделением реанимации

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Громадське".

Так, в городе Боярка Киевской области под отделением реанимации от инсульта умерла женщина. Ее звали Светлана Гончар, ей было 53 года.

Трагедия произошла возле центральной районной больницы Киево-Святошинского района.

"Светлана Гончар имела признаки инсульта, однако к ней отказалась приезжать "экстренная медицинская помощь", впоследствии она умерла от сердечного приступа возле отделения реанимации Боярской больницы, потому что врачи отказались принимать больную", - сообщают журналисты.

По словам родственников умершей, медики отказались госпитализировать пациентку в тяжелом состоянии. Семья самостоятельно привезла Светлану в реанимацию, так как до этого "скорая" отказывалась приезжать на экстренный вызов. На тот момент болезнь только начинала развиваться, у женщины были все признаки инсульта, потому ей необходима была срочная госпитализация.

"Если бы в воскресенье ее приняли врачи, даже на пол, моя мама была бы жива", - уверена дочь умершей.

СМИ сообщают, что больница, о которой идет речь, сейчас перепрофилирована под отделение для больных с коронавирусом.

Журналисты пообщались с родственниками покойной, и те рассказали подробности трагедии. Дочь Светланы была в черном платке и держала в руках фото умершей мамы.

Світлана Гончар мала ознаки інсульту , однак до неї відмовилась приїжджати «екстренна медична допомога», згодом вона померла від серцевого нападу біля відділення реанімації Боярської лікарні, тому що лікарі відмовились приймати хвору pic.twitter.com/bHFYe8GMGe — hromadske (@HromadskeUA) November 16, 2020

Напомним, развоз мусора обернулся трагедией в Киеве: под колеса попал пешеход.

Ранее Politeka писала, что в Киеве пропала девушка, фото: оставила ребенка у знакомых.

Также Politeka сообщала, что в Киеве загадочно оборвались жизни матери и ребенка: видео и подробности с места трагедии.