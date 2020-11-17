В Киеве средь бела дня напали на женщину, которая шла по улице с ребенком

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Obozrevatel.

По данным столичных журналистов, ссылающихся на собственные источники, грабитель напал на женщину с ребенком среди бела дня на столичном Подоле, на улице Абрикосовой. У злоумышленника в руке был нож, угрожая которым он вымогал у женщины деньги.

Инцидент произошел около 12.30 в понедельник, 16 ноября. В это время 35-летняя женщина возвращалась из продуктового магазина вместе с маленьким ребенком. Возле дома №17 к ней неожиданно подбежал мужчина и стал бить женщину по голове, требуя отдать ему деньги.

"Женщина уклонялась и защищала ребенка. В это время у нападавшего из руки выпал нож. Она бросила на асфальт сумку и убежала", - рассказал информатор издания.

Также известно, что когда женщина отталкивала грабителя, то ей удалось стянуть с него защитную медицинскую маску, что помогло опознать преступника. Уже через несколько часов грабителя задержали правоохранители.

Нападавшим оказался 31-летний местный житель, судимостей ранее у него не было.

Пока что неизвестно, сообщили ли киевлянину о подозрении, и какое наказание ему грозит.

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