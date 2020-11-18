В Киеве в этом году не будут отменять празднование Нового года на Софиевской площади

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Kyiv LIVE.

Так, в этом году, несмотря на карантин, в столице не будут отказываться от новогоднего празднования, однако оно пройдет без привычных концертов и фудкортов.

Главная елка страны по-прежнему будет стоять на Софийской площади.

Известно, что стоимость празднования Нового года в Киеве обойдется в 35 миллионов гривен. При этом городскому бюджету это обойдется всего 200 тысяч грн, а остальное выделят меценаты.

На главной елке страны огни зажгутся 19 декабря, в день Святого Николая.

Основатель проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий рассказал, что в Киеве из-за пандемии организаторы новогодних праздников в переходят к "плану В", согласно которому центральную часть столицы оставит почти свободной. В частности, по его словам, с Владимирского спуска в декабре уберут фуд-корты, а на Софиевской площади оставят елку. Все остальные праздничные локации частично перенесут в район Арки дружбы народов, а часть домиков с напитками разместят на Владимирских горках.

Также известно, что на Контрактовой площади будет красивая горка с катком и елкой. На этой локации также будут продавать сувениры, лакомства и напитки.

Ранее сообщалось, что изначально на Софиевской площади к зимним праздникам хотели установить целых пять фотозон, а внутри "пенька", на котором должна стоять главная елка столицы, планировалось разместить сказочные декорации. Ожидалось, что люди смогут зайти в "пенек", пофотографироваться там и насладиться праздничной атмосферой.

Напомним, развоз мусора обернулся трагедией в Киеве: под колеса попал пешеход.

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