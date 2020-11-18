В Киеве автомобиль прямо на дороге охватило огнем
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.
Так, в столице автомобиль вспыхнул на дороге и сгорел дотла.
Очевидцы сняли на видео ЧП на дороге.
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"Киев, третий ряд на бульваре Шевченко, авто сгорело дотла", - говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах видно, что машина стоит на дороге, охваченная огромным пламенем. Над авто стоит столб густого дыма, что затрудняет движение другим машинам.
"Ничего себе, как горит!" - прокомментировала девушка, снимавшая инцидент на телефон.
Ранее сообщалось, что в Киеве асфальт укладывают прямо во время снегопада.
Так, бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян рассказал, что ехал вечером по одной из киевских дорог и увидел, как коммунальщики во время снега кладут асфальт. На улице в это время было около 0 градусов. Стелить асфальт в такую погоду нельзя.
Также мы уже сообщали, что в Киеве уже выпал снег, но коммунальщики продолжают косить траву. Так, в сети появились кадры, как коммунальщик косит траву, которая уже заметно покрыта снегом. Накануне коммунальщиков высмеяли за то, что они "косили листья".
Напомним, киевлянка повеселила пассажиров метро внезапными танцами в вагоне, видео.
Ранее Politeka писала, что развоз мусора обернулся трагедией в Киеве: под колеса попал пешеход.
Также Politeka сообщала, что в Киеве загадочно оборвались жизни матери и ребенка: видео и подробности с места трагедии.