Больные часто выдают важные симптомы за второстепенные и теряют время

Дистанционное лечение, которое многие практикуют при китайском вирусе, может стать приговором для больных

Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук написал инфекционист Евгений Дубровский, работающий в клинической больнице №4 Киева.

По его словам, в прошлое дежурство у него в отделении умерла пациентка через несколько часов после поступления. Спасти ее было невозможно из-за потраченного времени.

«2 недели дома. 2 недели, каждый день лихорадка 39. Ни разу врач не видел за этот период больной. Лишь несколько консультаций по телефону. Стандартных. Таких, как говорят почти всем. Опять три антибиотика. И снова сверхтяжелый состояние – сатурация при поступлении 51%. И летальный случай. Виновных не хочу искать, ведь они со многих сторон. Вся система оказания помощи – единственная большая проблема», – рассказывает доктор.

Однако в это же дежурство к нему примчались родственники пенсионерки, которые привезли бабушку без каких-либо серьезных симптомов на госпитализацию с сатурацией 91%. Все потому, что она просто жила одна и была напугана тем, что у нее пневмония, как сказал по телефону врач.

По мнению Дубровского, дистанционное лечение скоро всех сведет в могилу.

«Точнее не так. Не всех. А действительно тяжелых и тех, кто нуждается в помощи. Ведь большинство здорового населения выздоровеет от ковида и так, без лекарств. Для них это вообще не проблема. Только не надо мешать нормальной работе иммунитета», – уточнил врач.

Он признался, что не понимает, как можно полностью уверенно оценить состояние пациента по телефону.

За последние сутки в Украине выявлено 14575 новых больных китайским вирусом. Скончались от него 229 человек. 7845 украинцев выздоровели.

В больницах врачи жалуются на нехватку кислорода и аппаратуры для его подачи критическим больным.

По словам профессора и доктора медицинских наук Екатерины Амосовой, человек, который заболел вирусом, должен носить медицинскую маску и пить много жидкости, так как при высокой температуре уходит много жидкости из организма.

Тем временем власти не исключают ужесточения карантина по всей Украине в связи с катастрофической тенденцией по распространению вируса. По прогнозам Минздрава, уже до конца декабря количество больных в сутки может достигнуть 20 тысяч человек. Однако, судя по последним цифрам, порог может быть достигнут уже в том месяце.

Напомним, украинка так и не дождалась помощи, трагедия произошла на пороге больницы.

Как сообщала Politeka, количество больной вирусом молодежи резко выросло, обнаружен опасный синдром.

Также Politeka писала, что врач-анестезиолог призвал «ковидных атеистов» отказаться от медпомощи.