Киевляне вышли на акцию протеста с требованием восстановить отопление в их домах

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на один из столичных Telegram-каналов.

Известно, что митинг проходит в Святошинском районе, в жилом массиве "Академгородок".

В рамках акции протеста люди перекрыли дорогу. они пришли с плакатами и требуют обеспечить теплом их квартиры.

"На Академе местные перекрыли дорогу, требуют чтобы им включили отопление", - говорится в сообщении.

"Вернуть тепло! Наумова, 23Б", - написано на одном из плакатов протестующих.

Ранее сообщалось, что масштабный протест под стенами Верховной Рады перерос в столкновения.

Так, предприниматели начали прорываться в Верховную Раду после того, как узнали, что их законопроект не будет рассмотрен. По данным журналистов, штурм начал один из организаторов митинга. Он перелез через забор.

При этом известно, что локальные столкновения протестующих и правоохранителей начались еще утром. Полиция пыталась сделать проход для депутатов, которые направлялись на работу, но протестующие никого не пропускали. Участники протеста требуют не вводить карантинные ограничения для малого и микробизнеса, а также принять законопроекты, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.

Напомним, развоз мусора обернулся трагедией в Киеве: под колеса попал пешеход.

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