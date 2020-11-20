В Киеве мошенники прямо из тюрьмы выманили у банка 1,4 млн грн

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на официальный сайт МВД.

Так, по данным киберполиции, пятеро фигурантов выдавали себя за IT-специалистов финансового учреждения. Под видом "тестирования платежной системы" они осуществили незаконные переводы денег на подконтрольные счета. Теперь злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

В киберполиции сообщили, что к правонарушению причастны пятеро фигурантов в возрасте от 24 до 35 лет. При этом двое фигурантов дела сейчас отбывают наказание в местах лишения свободы.

Мошенничество осуществлялось следующим образом: злоумышленники звонили в банк, выдавая себя за работников IT-поддержки этого же учреждения. Под видом проверки платежной системы они убедили кассира осуществить несколько "тестовых" операций. Однако на самом деле таким образом правонарушители совершали транзакции на свои счета.

В результате таких действий они незаконно присвоили 1,4 млн грн банковского учреждения.

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