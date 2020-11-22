В Киеве на проспекте Валерия Лобановского водитель авто Chevrolet проехал через встречную полосу и снес остановку общественного транспорта

Как стало известно из сообщения "Киев Оперативный", к большому счастью, на остановке в это время люди отсутствовали.

"Остальные водители сразу же бросились к водителю, который находился в бессознательном состоянии, вытащили его из автомобили, оказали первую помощь и передали медикам скорой", – идет речь в сообщении.

Также очевидцы устранили небольшое возгорание под капотом автомобиля.

Напомним, в смертельном ДТП в Киеве, когда водитель таксм въехал в людей, которые стояли на остановке, погибла 60-летняя учительница Антонина Тесленко.

В день трагедии, 13 ноября, женщина ехала на работу в школу. О том, что жена погибла, ее муж узнал, когда прибежал на место аварии и нашел ее сумочку.

Напоним, как сообщалось, на Крещатике 30 октября произошло жуткое ДТП, в результате которого два человека погибли на месте происшествия, еще четверо получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщала Politeka, "Кроме слов боли ничего нет": очевидцы трагического ДТП рассказали о происходящем на остановке в Киеве.

Напомним, в сети появилось красноречивое видео таксиста, который унес жизни двух человек в Киеве: "Точно заснул за рулем?".

Также сообщалось, что в Киеве маршрутчик "под кайфом" сел за руль и возил пассажиров, видео: "сбросил пакетик под ноги".