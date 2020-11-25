Сотрудник правоохранительных органов сел нетрезвым за руль и натворил неприятностей во Львове

Об инциденте с участием автомобиля Volkswagen Touareg на улице Торфяной, фигурантом которого стал 24-летний полицейский, сообщает «ТСН».

Момент ДТП зафиксировали камері наружного видеонаблюдения. Водитель сначала ударил припаркованный автомобиль Nissan, затем – BMW, который по инерции въехал в автомобиль Mazda. После этого внедорожник с копом за рулем выехал на детскую площадку, где снес горку и врезался в качели, которые и остановили авто.

Отмечается, что один из очевидцев аварии едва успел схватить ребенка, на которого чуть не наехала иномарка.

Прибывшие на место полицейские очень скоро выяснили, что за рулем был 24-летний мужчина. Он имел все признаки опьянения, однако освидетельствование он согласился пройти не на месте, а в медучреждении. Приехав в больницу, он дал заднюю и отказался проверяться.

Он также заявил, что документов при себе у него нет, а машина принадлежит его отцу.

Уже в отделении стало известно, что виновник ДТП – сотрудник полиции.

Как сообщили в ГУ Нацполиции Львовской области, на водителя составили протокол по ч.1 ст.126 (Управление транспортным средством без необходимых документов) КоАП. Также, составили три протокола: по ч.1 ст.130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП и ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП и за ст.261 (Административное задержание) КоАП.

Кроме того, в управлении уверили, что нарушителя уволят, но перед этим проведут служебное расследование.

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