При девочке был телефон, с которого она звонила в полицию

12-летняя киевлянка устроила настоящий переполох в родной школе накануне

Девочка «заминировала» школу №181 на улице Ивана Кудри на Печерске, сообщает Politeka.net со ссылкой на столичную полицию.

Как только правоохранители получили сообщение о якобы взрывоопасном предмете в стенах учебного заведения, по указанному адресу немедленно выехали специалисты взрывотехнической службы, кинологи со служебными собаками, следственно-оперативная группа, патрульные, спасатели и врачи.

После эвакуации около трех сотен человек из помещения и тщательного обследования здания школы и прилегающей территории никаких опасных предметов найдено не было.

Очень скоро правоохранители выяснили, что виновницей переполоха является 12-летняя ученица седьмого класса этой школы. При ней обнаружили и телефон, с которого ребенок звонил в полицию.

В присутствии психолога и близких родственников сотрудники ювенальной превенции допросили девочку, пытаясь выяснить такие мотивы поступка. Теперь полицейские будут ходатайствовать о назначении «шутнице» воспитательных мер.

По данному факту в полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Отметим что чуть больше недели назад неизвестные «заминировали» здание Киевской городской государственной администрации. На место выехали специалисты соответствующих служб. Обыскав помещение и прилегающую территорию, взрывчатки они так и не нашли.

Кто так пошутил, пока что неизвестно, в полиции продолжают поиски хулигана. Однако, как показывает практика, вычислить подобных нарушителей очень сложно.

Напомним, в Киеве развели деятельность мошенники под видом call-центров, фото: кто оказался под прицелом.

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