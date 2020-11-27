В прошлый раз все закончилось провалом

Если в стране будет введен локдаун, в Киеве решили не допустить закрытия метро и остановки общественного транспорта

Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил в эфире телеканала «Украина 24».

«Если локдаун будет введен, нам нужны четкие правила соблюдения карантина. Я буду настаивать, если локдаун будет введен, не останавливать метро и общественный транспорт», – заверил городской голова.

Он напомнил о том, чем обернулась остановка общественного транспорта в прошлый карантин. Поего словам, такой шаг привел к еще большему его нарушению.

«Других возможностей перевозить людей не будет, и они, как в прошлый раз, в большом количестве будут находится в одном транспортном средстве», – пояснил Кличко.

Мэр Киева отметил, что вопрос того, кто именно будет ездить в общественном транспорте, если его работу не остановят, еще будет прорабатываться.

В свою очередь глава Госпродпотребслужбы столицы Олег Рубан не исключает, что метро может прекратить работу, и назвал условие для этого:

«Вопрос о закрытии метро в Киеве и наземного транспорта должен приниматься исключительно на уровне правительства, учитывая все эпидемиологические показатели».

По состоянию на 27 ноября в Киеве побит абсолютный рекорд по заражению китайским вирусом. Инфекция диагностирована у 1520 человек. По Украине за сутки заболели свыше 16 тысяч людей, и такие данные делают локдаун все более вероятным.

Кличко обратился к родителям школьников и воспитанников детских садов с просьбой не водить своих детей на утренники и новогодние концерты, чтобы не подвергать ни себя, ни их дополнительной опасности.

Напомним, китайский вирус нанес новый удар по жителям Киевщины.

Как сообщала Politeka, у женщины забрали кислород для другого пациента и она не выжила.

Также Politeka писала, что вирус беспощаден к Днепропетровщине, счет жертв ведется сотнями.