Китайский вирус пополнил список своих жертв еще одним известным украинцем

От осложнений, вызванных опасной инфекцией, на 67-м году жизни скончался актер театра и кино Олег Модзелевский. Трагическую новость сообщил на своей странице в Фейсбук друг покойного, фотограф Сергей Рыжков.

«С прискорбием узнал, что КОВИД забрал жизнь актера и режиссера, прихожанина Свято-Троицкого Ионинского монастыря раба Божьего Олега Модзелевского», – говорится в публикации.

Олег Модзелевський родился в 1954 году. Он получил высшее образование в Киевском национальном университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. В 2007 году стал играть в Театре сатиры при Центре творческих инициатив Киева.

В своей карьере он сыграл во множестве кинокартин украинских и российских режиссеров. Ему часто отводили роль священнослужителей. Так, он сыграл батюшку в сериале «Порох и дробь», священника – в сериале «Я подарю тебе рассвет», монаха в фильме «Биение сердца».

Ранее мы сообщали о том, что вирус унес жизнь бывшего директора департамента здравоохранения Киевской облгосадминистрации Олега Ременника. За десятилетия своей работы врач-онколог спас жизнь тысячам людей, однако не смог противостоять коварной болезни.

По словам экспертов, люди в возрасте от 60 лет более всего уязвимы для китайского вируса, а процент смертности пациентов, которым 65+, составляет 71%.

Напомним, украинцев взбесил оптимизм властей относительно ситуации в больницах.

Как сообщала Politeka, китайский вирус унес жизнь 17-летней украинки, детали.

Также Politeka писала, что отсутствие света в больнице привело к трагедии, скандал гремит на всю Украину.