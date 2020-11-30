Китайский вирус пополнил список своих жертв еще одним известным украинцем
От осложнений, вызванных опасной инфекцией, на 67-м году жизни скончался актер театра и кино Олег Модзелевский. Трагическую новость сообщил на своей странице в Фейсбук друг покойного, фотограф Сергей Рыжков.
«С прискорбием узнал, что КОВИД забрал жизнь актера и режиссера, прихожанина Свято-Троицкого Ионинского монастыря раба Божьего Олега Модзелевского», – говорится в публикации.
Олег Модзелевський родился в 1954 году. Он получил высшее образование в Киевском национальном университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. В 2007 году стал играть в Театре сатиры при Центре творческих инициатив Киева.
Кухар в мини и декольте до пупка дала жару в финале "Танців з зірками": "Голливуд отдыхает"
Томная Ратаковски дала заглянуть в декольте, сверкнув безупречным телом: "Такую не забудешь"
Анфиса Чехова беззастенчиво спустила халатик и показала свой интерьер: "Восточная красавица!"
Полураздетая и пьяная Асмус ошарашила выходками на морозной улице: «Приехала к Харламову под дом»
В своей карьере он сыграл во множестве кинокартин украинских и российских режиссеров. Ему часто отводили роль священнослужителей. Так, он сыграл батюшку в сериале «Порох и дробь», священника – в сериале «Я подарю тебе рассвет», монаха в фильме «Биение сердца».
Ранее мы сообщали о том, что вирус унес жизнь бывшего директора департамента здравоохранения Киевской облгосадминистрации Олега Ременника. За десятилетия своей работы врач-онколог спас жизнь тысячам людей, однако не смог противостоять коварной болезни.
По словам экспертов, люди в возрасте от 60 лет более всего уязвимы для китайского вируса, а процент смертности пациентов, которым 65+, составляет 71%.
Напомним, украинцев взбесил оптимизм властей относительно ситуации в больницах.
Как сообщала Politeka, китайский вирус унес жизнь 17-летней украинки, детали.
Также Politeka писала, что отсутствие света в больнице привело к трагедии, скандал гремит на всю Украину.