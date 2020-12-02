В столице китайским вирусом с начала пандемии заболели 3072 медика, причем 69 - за последние сутки

Об этом во время брифинга сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает Politeka.net.

Из тех, кто заразился опасной инфекцией, шесть медиков скончались, 2587 выздоровели. На стационаре сейчас находятся 59 сотрудников сферы здравоохранения.

По словам чиновника, ситуация с уровнем заболеваемости врачей и медперсонала не может не тревожить.

«Увеличивается и количество больных среди медицинского персонала. Инфицируются они преимущественно на работе, потому что медики сегодня находятся на передовой в борьбе с коронавирусом и спасают жизни и здоровья людей. А киевлян, нуждающихся в медицинской помощи, у нас становится с каждым днем все больше», – отметил он.

Кличко добавил, что в Киеве уже зафиксированы повторные заражения врачей китайским вирусом.

Тем временем осложнения, которые вызывает этот вирус, продолжают косить врачей целыми семьями.

Так, в Украине с начала эпидемии уже заболели 26 422 медицинских работника, из них 258 - умерли.

Еще весной, в Кропивницком Кировоградской области от китайского вируса скончались два брата-медика. Сначала болезнь забрала жизнь младшего – Юрия, который работал кардиологом на скорой помощи.

Второй брат, Александр, работал реаниматологом в детской областной больнице в Кропивницком.

В октябре трагедия произошла и Виннице. От вируса умерла целая семья: сначала – 92-летняя мама, затем – брат, а через неделю – и сам заведующий поликлиникой Винницкой областной больницы им. Пирогова Виктор Колодько.

Напомним, вирус косит врачей целыми семьями, число жертв неумолимо растет.

Как сообщала Politeka, вирус забрал жизнь 12-летнего ребенка в Киеве.

Также Politeka писала, что беда настигла главную инфекционистку Украины, медика срочно госпитализировали.