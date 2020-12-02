Владелец авто во время трагического ДТП находился в продуктовом магазине

ДТП произошло в Виннице. Так, 28-летний водитель автомобиля Renault Master оставил машину запаркованную на стоянке и пошел в магазин.

После этого микроавтобус начал самовольно двигаться и совершил наезд на пожилую женщину, которая стояла на тротуаре впереди, сообщает полиция Винницкой области.

"1 декабря в Виннице произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса Renault и пешехода. Неуправляемый автомобиль совершил наезд на 74-летнюю винничанку, которая от полученных телесных повреждений скончалась. Авария произошла около 12.10 часов на улице Келецкой", - говорится в сообщении полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего). За такое правонарушение предусмотрено наказание до 8 лет лишения.

Напомним, что среди основных причин аварий - нарушение правил проезда перекрестков, несоблюдение правил безопасной дистанции, нарушение правил маневрирования, превышение допустимой скорости движения, управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, водитель на Lamborghini не справился с управлением на скорости 200 км/час, кадры ДТП.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.