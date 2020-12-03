Стало известно, сколько человек пострадало

В Броварах на Киевщине произошло рекордное по количеству автомобилей дорожно-транспортное происшествие

На путепроводе по улице Оникеенко из-за гололеда на дороге столкнулись девять транспортных средств, сообщают в группе dtp.kiev.ua. Причем, как видно на опубликованных снимках, в аварии, кроме легковушек, также фигурируют автобус и микроавтобус.

По информации автора, несмотря на то, что некоторые автомобили получили серьезные механические повреждения, чудом обошлось без погибших.

В ДТП пострадали всего два человека, из которых одному врачи оказали помощь на месте, а второго госпитализировадли.

«Ещё раз напоминаем, утром на пути проводах образуется лёд, даже при скорости в 40 – 50 км/ч можно полностью потерять управление», – говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что в Святошинском районе столицы автоцистерна-бензовоз DAF протаранила припаркованный в правой полосе грузовик Renault Magnum. Водитель последнего в момент столкновения отдыхал.

Удар был настолько сильным, что передняя часть автоцистерны была полностью уничтожена, а обломки разбросало на асфальте.

В результате сильного удара водитель бензовоза погиб на месте.

Мы также сообщали, что утром 1 декабря на автодороге «Харьков Симферополь» произошло ДТП, в результате которого пострадала 34-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ-2108». Спасатели с помощью специального оборудования деблокировали пострадавшую под наблюдением скорой помощи.

Напомним, водитель на Lamborghini не справился с управлением на скорости 200 км/час, кадры ДТП.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что в жутком ДТП на киевской трассе разбились юные футболисты.