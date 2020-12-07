Под Черкассами произошла смертельная авария, в результате которой погибли люди

ДТП произошло в Золотоношском районе Черкасской области, около 10 утра. Так, водитель Daewoo Lanos не справился с управлением автомобиля и выехал на полосу встречного движения.

В результате этого он врезался в грузовик Renault Magnum, сообщает "Магнолия-ТВ" со ссылкой на областную полицию.

В результате столкновения автомобиля с грузовиком погибли 22-летний водитель и 27-летний пассажир Daewoo Lanos. Их травмы оказались несовместимыми с жизнью. Медики прибыли на место ДТП и осмотрели водителя, а также пассажирку грузовика. Они отказались от госпитализации.

Все обстоятельства происшествия будут выяснены в ходе следствия. Судя по снимку, предоставленному полицией, от капота иномарки остались лишь груды метала.

Напомним, что в Деснянском районе Киева, на проспекте Шухевича, неуправляемое такси выехало на тротуар.

Так, автомобиль Skoda Fabia двигался по проспекту Шухевича в направлении Северного моста. Прямо во время движения авто выскочило на бордюрный камень, сбив несколько столбиков ограждения, затем на тротуар и велосипедную дорожку.

Неуправляемая машина "летела" около 40 метров. Когда к машине подошли очевидцы, то увидели, что в салоне находился мужчина без сознания. Врачи скорой помощи ничем не смогли помочь, они констатировали смерть.

Напомним, водитель на Lamborghini не справился с управлением на скорости 200 км/час, кадры ДТП.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.