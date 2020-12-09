В Киеве в подземном переходе возле станции метро "Майдан Независимости" зарезали человека

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Магнолию-ТВ".

Так, во вторник вечером, 8 декабря, около 20.00 убили мужчину.

По словам очевидцев, погибшего убил его знакомый из-за возникшей между ними ссоры. Пострадавший подошел к нему поздороваться, когда вместе с женой возвращался домой.

В полиции уточнили, что злоумышленник во время внезапной ссоры нанес 30-летнему мужчине смертельное ранение в живот.

"Участники конфликта установлены и доставлены в территориальное управление полиции для выяснения всех обстоятельств", - сообщили в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Охранник "Глобуса" рассказал, что конфликт начался еще возле ТРЦ. Ссора переросла в драку, а потом в ход пошел нож. Получив ножевое ранение, мужчина пытался выбежать через подземный переход на улицу, однако по дороге упал и погиб на месте до приезда скорой. О причине конфликта и других обстоятельствах не сообщается.

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