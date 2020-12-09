В Киеве из замерзшего озера вырезали почти полсотни черепах

Так, на Виноградаре из синего озера вырезали изо льда почти полсотни черепах, оказавшихся в ловушке.

Сообщается, что местные жители заметили большое количество амфибий на мелководье сквозь лед. Неравнодушные киевляне вызвали Команду спасения животных.

Зоозащитники рассказывают, что водоем начал катастрофически мелеть после застройки жилого массива. Вероятно, в связи с тем, что глубина озера стала слишком малой, черепахи не смогли зарыться в ил и впасть в спячку, что для них естественно в это время года.

Спасателям пришлось с помощью электропилы вырезать изо льда почти полсотни черепах, среди которых были болотные и пять красноухих.

Черепахи вмерзли панцирями в лед и таким образом оказались в ловушке. Их отвезли в ветеринарную клинику экзотических животных Exovet.

Ветеринар Людмила Харченко сообщила, что у одной из черепах вытащили из носа сломанный рыболовный крючок. Больные животные будут оставаться на лечении в ветиранарной больнице, а для других амфибий ищут дом среди неравнодушных киевлян.

"Для организации полноценной зимней спячки нужно помещение 7-9 градусов выше нуля, где можно разместить контейнеры и осматривать их раз в 1-2 недели. Весной болотные черепахи вернутся на волю", - говорится в сообщении.