В Киеве разыскивают пропавшего без вести несовершеннолетнего

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, в столице пропал без вести 15-летний парень. При этом отмечается, что ранее он уже неоднократно исчезал, и у него есть психические расстройства.

Несовершеннолетнего парня зовут Волчков Андрей Валерьевич, он 2005 года рождения. Невысокого роста - 1,68 м роста, худощавого телосложения. Ранее подросток уже неоднократно исчезал. Также известно, что у него есть психические расстройств- дромомания (импульсивное и неудержимое желание искать новые локации и менять свое местопребывание.

Известно также об особых приметах парня.

На нем были черные джинсы, темно-синяя куртка, черные сапоги, бордовая шапка, бордовый шарфик и красный свитер.

"Из документов с собой имел удостоверение многодетной семьи. При получении любой информации, пожалуйста, позвоните по номеру 0980289627, 0971954903, или по 102", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в столице разыскивают парня по имени Мирослав Кипич, который 9 декабря вышел из электрички и скрылся. После исчезновения парня были просмотрены камеры в метрополитене на станции "Выдубичи" - в метро он не заходил.

Напомним, в Киеве у мужчины "отжали" квартиру, видео: "приходится платить коммуналку".

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