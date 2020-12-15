В Киеве мужчина разбил стекло в патрульной машине

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, сообщается, что мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения, разбил стекло в машине патрульной полиции, после чего его задержали.

"Сегодня на Академгородке пьяный мужик разбил стекло в патрульном автомобиле. Дебошира задержали. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

Автор видео снял на камеру мужчину, который сидит на заднем сидении в авто патрульной полиции, а также битое стекло, которое лежит на асфальте рядом.

"Куски стекла попали девушке в лицо", - рассказал автор видео, имея в виду, вероятно, патрульную полицейскую.

Ранее сообщалось, что в Киеве журналисты снимали сюжет, но в какой-то момент к ним подошел мужчина, который сначала толкнул оператора, а потом попытался выбить микрофон из рук корреспондента. Как оказалось,мужчина пытался помешать съемке сюжета о том, как владельцы бизнеса посыпают гололед вокруг своих объектов. Но во время атаки нападающий сам поскользнулся и упал прямо в лужу. В пылу "атаки", не удержав равновесия на покрытой льдом земле, злоумышленник упал прямо в лужу. Но он поднялся и, закрывая лицо шапкой, продолжил атаковать журналистов и ударил корреспондентку в лицо.

Напомним, под Киевом водитель отправил на тот свет ребенка, авто разорвало на части.

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Также сообщалось, что на Киевщине конфликт из-за маски закончился побоищем, видео драки.