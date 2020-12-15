Есть информация о травмированных

В Киеве начались столкновения между митингующими и полицией

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Политику страны".

Так, по данным журналистов, на Майдане в Киеве начались столкновения полиции с участниками акции SaveFOP.

Глава движения Сергей Доротич хотел достать из автомо палатки и установить их на Майдане.

Полиция пыталась помешать этому и заблокировала машину и отобрала часть палаток. Тогда на место столкновения подтянулись другие протестующие и устроили драку с правоохранителями. Сейчас к центру столицы стягивают силовиков.

Впоследствии журналисты PavlovskyNews с места событий сообщили, что на Майдане уже взрывают шумовые гранаты. Полиция пыталась прорваться к палаткам возле автомобиля под Стелой, однако противостояние длилось недолго - силовики снова отступили. Организатор митинга Доротич заявил в громкоговоритель, что уже многие среди ФОПов получил травмы. Сейчас на Майдан вызывают скорые.

Доротич обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом повлиять на силовиков, чтобы те прекратили свои действия против участников протеста.

Как известно, сегодня возле здания Верховной Рады около тысячи активистов движения SaveФоп требуют отменить введение регистраторов расчетных операций (РРО), которое отложили до 2022 года. Митингующие перекрыли дорогу возле парламента по улице Михаила Грушевского.

Напомним, под Киевом водитель отправил на тот свет ребенка, авто разорвало на части.

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Также сообщалось, что на Киевщине конфликт из-за маски закончился побоищем, видео драки.