В Ровно перед входом в школу машина на полной скорости сбила ребенка

По словам очевидцев, произошло это недалеко от входа в заведение в 8 утра. Уже много лет учебное заведение не имеет ограждения, сообщили ТСН.

А фатальное видео опубликовали на странице издания "0362ua" в Facebook (чтобы его посмотреть доскрольте до конца страницы).

Как уточнили, это произошло просто у школы в Ровно, где 7-летний мальчик, который направлялся в школу, не дошел около 10 метров до входа, попав под колеса микроавтобуса. Ребенка после ДТП забрала скорая, а на месте аварии работала полиция.

Произошедшее отсняли свидетели из окна школы. По предварительным данным полиции, 59-летний водитель был трезв. Почему не притормозил, увидев ребенка, неизвестно.

Местные жители уточнили в комментариях под видео, что боятся отпускать в школу детей одних, ведь там очень опасная дорога.

"Я взрослый человек и сама каждый раз боюсь , когда веду ребенка в эту школу. Есть возможность сделать парковку за территорией школы. И директор тоже должна быть в этом заинтересована", "Что частный бус делал на теоритории школы? Кто ответственен за охрану школы?", "Ребенку выздоровление. Водителя жаль, скорей всего не мог увидеть и избежать. Все родители, да и каждый из нас должен понимать, что здоровье и жизнь бесценны, и в первую очередь надеяться на себя".

Напомним, три машины столкнулись на киевской трассе, топливо вылилось на дорогу.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.