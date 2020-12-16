В Киеве разыскивают пропавшего без вести 25-летнего мужчину со второй группой инвалидности
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".
Так, в столице разыскивается Александр Щеголев 1995 года рождения.
Известно, что 30 ноября он вышел из дома в селе Квитневое Попельнянского района Житомирской области и не вернулся.
Он был одет в зеленую куртку "Аляска", черные спортивные штаны и серые кроссовки.
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Известно также о приметах пропавшего. Его рост - 195 см, он худощавого телосложения, у него темные вьющиеся волосы.
Также отмечается, что мужчина страдает расстройством психики, он инвалид 2-й группы. Никаких документов при себе не имеет.
Отмечается, что мужчину видели в столице, и именно киевские правоохранители объявили его в розыск.
"По последним данным, 05.12 уехал в Киев из Пепельни. Последний раз его видели в Киеве 11.12 недалеко от Политехнической. Объявлен в розыск Попельняским РУ МВД как пропавший без вести", - говорится в сообщении.
Тех, кто имею какую-то информацию о пропавшем, просят обращаться в полицию или звонить родственникам.
"Огромная просьба тем, кто имеет любую информацию, связаться с родственниками по телефонам 0677726813 (Алексей), 0980101782 (Сергей), или с полицией тел 102", - говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве у мужчины "отжали" квартиру, видео: "приходится платить коммуналку".
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