В Киеве сообщили о подозрении в убийстве гражданину Казахстана

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Так, 44-летнему мужчине сообщено о подозрении по факту умышленного убийства мужчины (ч. 1 ст. 115 УК Украины).



В прокуратуре напомнили, что вечером 8 декабря в подземном переходе станции метро "Площадь Майдан Независимости" было обнаружено тело мужчины.



Установлено, что в ходе совместного распития алкоголя между двумя мужчинами возник конфликт, в результате чего один из них ударил своего оппонента ножом в живот и скрылся с места совершения преступления. От полученного ранения 30-летний мужчина скончался на месте еще до приезда медиков.

Правоохранителям удалось установить личность, причастную к убийству мужчины. Им оказался 44-летний гражданин Республики Казахстан.



Сейчас ему сообщено о подозрении, а также решается вопрос об обращении в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что охранник "Глобуса" рассказал, что конфликт начался еще возле ТРЦ. Ссора переросла в драку, а тогда в ход пошел нож. Получив ножевое ранение, мужчина пытался выбежать через подземный переход на улицу, однако по дороге упал и погиб на месте.

Также известно, что погибшему было 30 лет. По первоначальной версии, он встретил своего товарища, когда шел с женой домой, и подошел поздороваться.

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