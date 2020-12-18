В Киеве произошел пожар в психбольнице

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Так, в Киеве произошел пожар на улице Юнкерова, 37. Пламенем охватило психоневрологический диспансер.

На опубликованных кадрах можно увидеть пожарных, которые ликвидируют огонь в психбольнице.

Отмечается, что в результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал, однако напуганные пациенты прятались под кроватями.

"Благодаря слаженным действиям пожарных и персонала диспансера, были спасены 6 пациентов заведения, которые прятались под кроватями, эвакуированы 51 человек, а также не допущено распространение огня на смежные помещения", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Шулявке, вероятно, горел склад секонд-хенда.

"Ни дня без проблем на Шулявке. Вот, допустим, сейчас пожар. Похоже, что горит склад с секонд-хендом. Дым чувствуется даже в ближайших офисах при закрытых окнах", - сообщали киевские Telegram-каналы.

Также в Сети появилось видео с места происшествия, на котором можно увидеть столб густого дыма, стоящий над зданием. До этого на Шулявке случилась еще одна беда - в на автодороге упало сразу три столба освещения, из-за чего было парализовано движение транспорта.

Напомним, три машины столкнулись на киевской трассе, топливо вылилось на дорогу.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.