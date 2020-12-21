В Киеве жители многоэтажки, в которой летом произошел взрыв, символично "похоронили" свои старые дома

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на KIEVMAP.

Так, в сети появилось фото, на котором жители разрушенного дома сделали что-то вроде "могилки" из нескольких кирпичей и положили туда ключи от своих бывших квартир.

"Жители взорвавшегося дома на Позняках символично попрощались со своими старыми жилищами. Рядом с домом люди зацементировали ключи к бывшим помещениям", - говорится в сообщении.

Как видно на фото, на символическом "ритуале" прощания с квартирами присутствовали столичные СМИ.

Как известно, взрыв в многоэтажке на Позняках произошел в начале лета. Взрыв был таким мощным, что практически вынесло стены в квартирах с пятого по восьмой этажи. В результате чрезвычайного происшествия погибли пять человек. Всего без жилья осталось 40 семей. Всем им пообещали новые квартиры, а также оплатить ремонт в новых домах и закупить мебель.

С момента взрыва прошло уже полгода, однако обещанное полностью получили пока только две семьи.

Что же стало причиной взрыва в многоэтажке - окончательно до сих пор неизвестно.

Разобрать разрушенную секцию монтажники обещают к весне.

Напомним, три машины столкнулись на киевской трассе, топливо вылилось на дорогу.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.