В Киеве жители многоэтажки, в которой летом произошел взрыв, символично "похоронили" свои старые дома
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на KIEVMAP.
Так, в сети появилось фото, на котором жители разрушенного дома сделали что-то вроде "могилки" из нескольких кирпичей и положили туда ключи от своих бывших квартир.
"Жители взорвавшегося дома на Позняках символично попрощались со своими старыми жилищами. Рядом с домом люди зацементировали ключи к бывшим помещениям", - говорится в сообщении.
Как видно на фото, на символическом "ритуале" прощания с квартирами присутствовали столичные СМИ.
Новая опасность надвигается на Украину, срочное предупреждение: "Ночью и утром..."
Лютые морозы до -14 и снег несутся на Украину, даты погодного удара: "До конца этой недели..."
Как в обычной жизни выглядят Ксения Мишина, Каменских, Никитюк и другие звезды: фото без макияжа и пафоса
"Хотела развернуться назад": масштабное ДТП произошло на одесской трассе, кадры трагедии
Как известно, взрыв в многоэтажке на Позняках произошел в начале лета. Взрыв был таким мощным, что практически вынесло стены в квартирах с пятого по восьмой этажи. В результате чрезвычайного происшествия погибли пять человек. Всего без жилья осталось 40 семей. Всем им пообещали новые квартиры, а также оплатить ремонт в новых домах и закупить мебель.
С момента взрыва прошло уже полгода, однако обещанное полностью получили пока только две семьи.
Что же стало причиной взрыва в многоэтажке - окончательно до сих пор неизвестно.
Разобрать разрушенную секцию монтажники обещают к весне.
Напомним, три машины столкнулись на киевской трассе, топливо вылилось на дорогу.
Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.