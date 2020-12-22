На улицы вышли тысячи человек

По состоянию на вечер вторника, 22 декабря, Киев стоит в пробках

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на KIEVMAP.

Так, одной из причин масштабных пробок на дорогах столицы стали протесты ФОПовцев, которые продолжаются уже больше недели.

Как видно на опубликованном видео, участники протеста с флагами и плакатими устроили шествие по улицам Киева. В это время большое количество машин стоит на дороге в пробке.

"Киев стоит", - говорится в подписи к видео.

Как известно, в связи протестами частных предпринимателей на Майдане 22 декабря на некоторых улицах столицы временно ограничили движение транспорта.

Маршрут ФОПовцев выглядел таким образом: Майдан Незалежности - улица Крещатик - Бессарабская площадь - улица Круглоуниверситетская улица Лютеранская - улица Шелковичная -улица Михаила Грушевского - Европейская площадь - Майдан Независимости.

Акция предпринимателей началась в 13.00.

Ранее сообщалось, что во время одной из первых акций протеста на Майдане в Киеве начались столкновения полиции с участниками митинга.

Глава движения Сергей Доротич хотел достать из автомо палатки и установить их на Майдане. Полиция пыталась помешать этому и заблокировала машину и отобрала часть палаток. Тогда на место столкновения подтянулись другие протестующие и устроили драку с правоохранителями.

Напомним, под Киевом водитель отправил на тот свет ребенка, авто разорвало на части.

Как сообщала Politeka, в Киеве полицейские попались на циничном преступлении, фото

Также сообщалось, что на Киевщине конфликт из-за маски закончился побоищем, видео драки.